Рухнул параплан с двумя уральцами на борту под Первоуральском

Он госпитализирован с диагнозом перелом основания черепа, в настоящее время врачи борются за его жизнь, он находится в состоянии комы. Представители МВД установили личность и второго пострадавшего, который самостоятельно покинул эпицентр событий, но через несколько часов сам обратился в больницу за помощью. Ему госпитализация не потребовалась, при падении он отделался ушибами. После осмотра врачами, покинул медицинское учреждение. Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения, рассказал TagilCity.ru полковник Горелых.