Рухнул параплан с двумя уральцами на борту под Первоуральском

Инцидент произошел около 22.30 в субботу, 29 мая в 50 километрах от Первоуральска, сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По предварительным данным пилот при выполнении полета задел крылом мотопараплана дерево, отчего и произошло крушение. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, которым удалось оперативно установить личности пострадавших.
Одним из них оказался житель Екатеринбурга 1979 года рождения.
Он госпитализирован с диагнозом перелом основания черепа, в настоящее время врачи борются за его жизнь, он находится в состоянии комы. Представители МВД установили личность и второго пострадавшего, который самостоятельно покинул эпицентр событий, но через несколько часов сам обратился в больницу за помощью. Ему госпитализация не потребовалась, при падении он отделался ушибами. После осмотра врачами, покинул медицинское учреждение. Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения, рассказал TagilCity.ru полковник Горелых.
Он отметил, что летальный аппарат не имеет названия однако на нем установлены пронумерованные двигатель и рама.
Тем временем, разрешения на полеты мотопланеристам никто не выдавал. Летательный аппарат, получивший повреждения, изъят стражами правопорядка.
По данному инциденту сейчас проводится проверка.
Напомним, в начале декабря 2018 года пилот погиб при падении дельтаплана в Черноисточинске под Нижним Тагилом.