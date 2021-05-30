Штурм квартиры стрелка начался в Екатеринбурге

Отмечается, что перед тем, как начать стрельбу, мужчина отправил сообщения своим знакомым о том, что ему «надоела жизнь». По данным СМИ, накануне от уральца ушла жена, мужчина находился в алкогольном запое. После того, как в подъезд зашли сотрудники ОМОНа, раздался один выстрел. Также прибыли работники газовой службы, чтобы перекрыть поступление газа.