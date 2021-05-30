Штурм квартиры стрелка начался в Екатеринбурге

На данный момент территория вокруг многоквартирного жилого дома была оцеплена, жителей также эвакуировали, сообщает источник Е1.
Отмечается, что перед тем, как начать стрельбу, мужчина отправил сообщения своим знакомым о том, что ему «надоела жизнь». По данным СМИ, накануне от уральца ушла жена, мужчина находился в алкогольном запое. После того, как в подъезд зашли сотрудники ОМОНа, раздался один выстрел. Также прибыли работники газовой службы, чтобы перекрыть поступление газа.
Очевидцы предполагают, что на фоне происходящего у мужчины случился нервный срыв.
Напомним, инцидент случился вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. Предварительная информация гласит, что раньше мужчина работал в МВД. Во время стрельбы пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Им была оказана необходимая медицинская помощь.