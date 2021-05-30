Собаку убили неизвестные в подъезде дома на Сухоложском в Нижнем Тагиле

Собаку убили неизвестные в подъезде дома на Сухоложском в Нижнем Тагиле
Собаку убили неизвестные в подъезде дома на Сухоложском в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
Собаку убили неизвестные в подъезде многоквартирного жилого дома на Сухоложском в Нижнем Тагиле. Труп животного обнаружили жильцы на лестничной клетке.

Инцидент произошел около 20.00 в пятницу, 28 мая на улице Краснофлотская, 28 в поселке Сухоложский.

О находке в ЕДДС сообщили местные жители, обнаружившие тело животного со следами крови в одном из подъездов многоэтажки.

На место происшествия выезжали сотрудники ЕДДС, зафиксировавшие данный факт, а на утро 29 мая труп животного убрали из подъезда представители управляющей компании.

Сотрудники ЕДДС выехали на место, зафиксировали факт, а управляющая компания, обслуживающая этот дом, позвонила в полицию, поскольку налицо было жестокое обращение с животным.

Была ли собака домашней или бродячей, установить не удалось.

Об инциденте было сообщено в полицию.

Напомним, этим летом бродячих псов в Нижнем Тагиле снова будет отлавливать красноуральская фирма. Как сообщил замглавы города, во втором полугодии в Тагиле планируется создать свою муниципальную службу отлова бродячих животных.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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