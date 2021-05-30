Собаку убили неизвестные в подъезде дома на Сухоложском в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел около 20.00 в пятницу, 28 мая на улице Краснофлотская, 28 в поселке Сухоложский.
О находке в ЕДДС сообщили местные жители, обнаружившие тело животного со следами крови в одном из подъездов многоэтажки.
На место происшествия выезжали сотрудники ЕДДС, зафиксировавшие данный факт, а на утро 29 мая труп животного убрали из подъезда представители управляющей компании.
Сотрудники ЕДДС выехали на место, зафиксировали факт, а управляющая компания, обслуживающая этот дом, позвонила в полицию, поскольку налицо было жестокое обращение с животным.
Была ли собака домашней или бродячей, установить не удалось.
Об инциденте было сообщено в полицию.
Напомним, этим летом бродячих псов в Нижнем Тагиле снова будет отлавливать красноуральская фирма. Как сообщил замглавы города, во втором полугодии в Тагиле планируется создать свою муниципальную службу отлова бродячих животных.