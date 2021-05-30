Стрелявший по прохожим и силовикам экс-сотрудник МВД задержан в Екатеринбурге

Стрелявший по прохожим и силовикам экс-сотрудник МВД задержан в Екатеринбурге
Стрелявший по прохожим и силовикам экс-сотрудник МВД задержан в Екатеринбурге
Вчера, 22:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Бывший сотрудник МВД по фамилии Болков, который устроил стрельбу по машинам, прохожим и силовикам, задержан в Екатеринбурге живым.

На данный момент в его квартире работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает 66.ru. Для того, чтобы задержать стрелка, в квартиру мужчины бросили светошумовую гранату, пишет Mash.

Также на место инцидента выехал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Абрамов. Он будет координировать действия сотрудников правоохранительных органов, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, перед тем, как начать стрельбу, мужчина отправил сообщения своим знакомым о том, что ему «надоела жизнь». По данным СМИ, накануне от уральца ушла жена, мужчина находился в алкогольном запое.

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