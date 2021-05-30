Устроивший стрельбу экс-сотрудник МВД пытался взять заложника в Екатеринбурге

Устроивший стрельбу экс-сотрудник МВД пытался взять заложника в Екатеринбурге
Устроивший стрельбу экс-сотрудник МВД пытался взять заложника в Екатеринбурге
Вчера, 23:04ПроисшествияФото: E1.RU
Бывший сотрудник МВД по фамилии Болков, который устроил стрельбу по прохожим и машинам в Екатеринбурге, пытался взять заложника.

Им оказался случайный прохожий — молодой человек, которого уралец выхватил с улицы и сказал: «Пойдем со мной», сообщает 66.ru. Однако в квартире юноша сумел вырваться и убежать.

Напомним, инцидент случился вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. По предварительной информации, раньше мужчина работал в МВД. Во время стрельбы пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, который на данный момент находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, в последнее время у мужчины происходили конфликты в семье, от него ушла жены.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
омонстрелокзахватЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы