Устроивший стрельбу экс-сотрудник МВД пытался взять заложника в Екатеринбурге

Напомним, инцидент случился вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. По предварительной информации, раньше мужчина работал в МВД. Во время стрельбы пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, который на данный момент находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, в последнее время у мужчины происходили конфликты в семье, от него ушла жены.