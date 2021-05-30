Устроивший стрельбу экс-сотрудник МВД пытался взять заложника в Екатеринбурге

Им оказался случайный прохожий — молодой человек, которого уралец выхватил с улицы и сказал: «Пойдем со мной», сообщает 66.ru. Однако в квартире юноша сумел вырваться и убежать.
Напомним, инцидент случился вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. По предварительной информации, раньше мужчина работал в МВД. Во время стрельбы пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, который на данный момент находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, в последнее время у мужчины происходили конфликты в семье, от него ушла жены.