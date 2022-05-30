Американку отправили под домашний арест за поджог машины в Екатеринбурге

Напомним, что 48-летнюю женщину задержали 28 мая. Она пыталась улететь в Казахстан, чтобы оттуда добраться в Америку. Само ЧП произошло 22 мая на улице Победы в Екатеринбурге. По версии следствия, женщина, переодевшись в мужчину, сожгла автомобиль коллеги, чтобы отомстить ему за то, что он отобрал ее долю в бизнесе.