Американку отправили под домашний арест за поджог машины в Екатеринбурге

Американку отправили под домашний арест за поджог машины в Екатеринбурге
Американку отправили под домашний арест за поджог машины в Екатеринбурге
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: pixabay.com
Женщину с гражданством США отправили под домашний арест на месяц за поджог автомобиля Lexus своего коллеги.

Гражданку США отправили под домашний арест на месяц за поджог машины в Екатеринбурге. Женщина подозревается в поджоге Lexus своего партнера по бизнесу, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Во время домашнего ареста женщина будет жить в доме своего товарища в Верхней Салде. На ее руку надет спецбраслет для отслеживания местоположения.

Напомним, что 48-летнюю женщину задержали 28 мая. Она пыталась улететь в Казахстан, чтобы оттуда добраться в Америку. Само ЧП произошло 22 мая на улице Победы в Екатеринбурге. По версии следствия, женщина, переодевшись в мужчину, сожгла автомобиль коллеги, чтобы отомстить ему за то, что он отобрал ее долю в бизнесе.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНовости УрФО
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