Более сотни нетрезвых водителей с Урала пойманы за грубые нарушения ПДД

Более сотни нетрезвых водителей с Урала пойманы за грубые нарушения ПДД
Более сотни нетрезвых водителей с Урала пойманы за грубые нарушения ПДД
Сегодня, 18:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Автоинспекторы Свердловской области остановили свыше 300 грубых нарушителей. Это граждане, находящиеся за рулем нетрезвыми, те, кто не имеет водительских прав и другие.

В регионе прошли специальные профилактические мероприятия, направленные на поимку нарушителей правил дорожного движения. В результате более 300 водителей из Свердловской области задержали за грубые нарушения ПДД, сообщает региональное ГУ МВД.

Рейды прошли в выходные. 144 водителя оказались за рулем нетрезвые, некоторые из них допустили такое нарушение не в первый раз. 27 человек отказались от прохождения освидетельствования.

Были пойманы и другие нарушители. К примеру, в Артинском районе, сотрудники ДПС заметили мотоцикл «ИЖ ЮПИТЕР-5», водитель которого находился без шлема. Останавливаться водитель не захотел, поэтому за ним была организована погоня. Также оказалось, что мужчина был пьян.

А в Ивделе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ниссан» под управлением 42-летнего мужчины. При проверке документов инспекторы заметили запах алкоголя от водителя и предложили пройти освидетельствование, которое подтвердило их догадки.

Также правоохранители задержали 137 водителей, не имеющих прав на управление авто. Ко всем нарушителям применили меры пресечения, согласно закону. В следующие выходные рейд повторится.

Сюжеты:
Новости УрФО
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