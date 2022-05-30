Более сотни нетрезвых водителей с Урала пойманы за грубые нарушения ПДД

Автоинспекторы Свердловской области остановили свыше 300 грубых нарушителей. Это граждане, находящиеся за рулем нетрезвыми, те, кто не имеет водительских прав и другие.

В регионе прошли специальные профилактические мероприятия, направленные на поимку нарушителей правил дорожного движения. В результате более 300 водителей из Свердловской области задержали за грубые нарушения ПДД, сообщает региональное ГУ МВД. Рейды прошли в выходные. 144 водителя оказались за рулем нетрезвые, некоторые из них допустили такое нарушение не в первый раз. 27 человек отказались от прохождения освидетельствования. Были пойманы и другие нарушители. К примеру, в Артинском районе, сотрудники ДПС заметили мотоцикл «ИЖ ЮПИТЕР-5», водитель которого находился без шлема. Останавливаться водитель не захотел, поэтому за ним была организована погоня. Также оказалось, что мужчина был пьян. А в Ивделе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ниссан» под управлением 42-летнего мужчины. При проверке документов инспекторы заметили запах алкоголя от водителя и предложили пройти освидетельствование, которое подтвердило их догадки. Также правоохранители задержали 137 водителей, не имеющих прав на управление авто. Ко всем нарушителям применили меры пресечения, согласно закону. В следующие выходные рейд повторится.

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