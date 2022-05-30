Девочка потеряла сознание после падения с горки в Нижнем Тагиле

Девочка потеряла сознание после падения с горки в Нижнем Тагиле
Девочка потеряла сознание после падения с горки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:49ПроисшествияФото: 1MI
Маленькая девочка травмировалась, свалившись с горки на детской площадке в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось на набережной местного пруда неподалеку от цирка вечером 28 мая.

Девочка, находившаяся одна, без сопровождения взрослых, забираясь на аттракцион «горка», не удержала равновесие и с силой повалилась вниз. Ударившись головой, она ненадолго оказалась в обморочном состоянии, рассказывает очевидец ЧП паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Свидетели произошедшего вызвали «скорую». По их словам, медики скоро подоспели и оказали ребенку всю необходимую помощь. После ее отвезли в больницу, иммобилизовав шею.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» не подтвердили информацию о том, что ребенок гулял в одиночестве: с ней была мама, однако в момент происшествия она позволила себе отвлечься. Также представители МВД добавили, что детям следует постоянно находиться под присмотром для снижения риска трагедий.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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