Девочка потеряла сознание после падения с горки в Нижнем Тагиле

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» не подтвердили информацию о том, что ребенок гулял в одиночестве: с ней была мама, однако в момент происшествия она позволила себе отвлечься. Также представители МВД добавили, что детям следует постоянно находиться под присмотром для снижения риска трагедий.