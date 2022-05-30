Хакеры атаковали уральскую больницу

Хакеры атаковали уральскую больницу
Хакеры атаковали уральскую больницу
Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: pixabay.com
О хакерской атаке рассказал сотрудник больницы Екатеринбурга.

Хакеры атаковали Екатеринбургскую больницу №2, сообщает Е1 со ссылкой на сотрудника госпиталя.

Больше всего от хакеров пострадал отдел бухгалтерии. Некоторое время там не могли выдать никакие справки. Сбой случился 27 мая.

Всего у нас 900 человек работают, но о проблеме знает только тот, кто обращался в бухгалтерию,сообщил сотрудник больницы.

Это означает, что, например, если кому-то нужна справка 2-НДФЛ, то получить ее пока нельзя. В бумажном варианте, по словам сотрудника, справки также пока не предоставляются.

В самой больнице подтвердили, что хакерская атака была. Но сейчас ситуация нормализовалась, справки выдаются.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
больницахакерыатакахакерская атакаЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы