Хакеры атаковали уральскую больницу

Хакеры атаковали Екатеринбургскую больницу №2, сообщает Е1 со ссылкой на сотрудника госпиталя.
Больше всего от хакеров пострадал отдел бухгалтерии. Некоторое время там не могли выдать никакие справки. Сбой случился 27 мая.
Всего у нас 900 человек работают, но о проблеме знает только тот, кто обращался в бухгалтерию,сообщил сотрудник больницы.
Это означает, что, например, если кому-то нужна справка 2-НДФЛ, то получить ее пока нельзя. В бумажном варианте, по словам сотрудника, справки также пока не предоставляются.
В самой больнице подтвердили, что хакерская атака была. Но сейчас ситуация нормализовалась, справки выдаются.