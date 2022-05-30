На фальсификацию экспертизы ради мужа решилась следователь из Верхней Салды. Женщине дали два года условного срока, сообщает Ура.ру.
Сперва правоохранитель всячески задерживала расследование в течение трех лет и в какой-то момент решилась на подделку документа, чтобы угодить супругу и его другу — фигуранту уголовного дела, сообщает издание.
Дело касалось умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью: двое местных жителей в ходе ссоры сломали мужчине ребра. Один из злоумышленников был другом мужа следователя.
Женщина подделала документы, что сумел заметить судья, рассматривающий уголовное дело об избиении. Приговор уже вступил в законную силу.