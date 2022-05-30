На фальсификацию экспертизы ради мужа решилась следователь из Верхней Салды

На фальсификацию экспертизы ради мужа решилась следователь из Верхней Салды
На фальсификацию экспертизы ради мужа решилась следователь из Верхней Салды
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: pixabay.com
Следователь из Верхней Салды подделала документы, чтобы избавить друга мужа от правосудия.

На фальсификацию экспертизы ради мужа решилась следователь из Верхней Салды. Женщине дали два года условного срока, сообщает Ура.ру.

Сперва правоохранитель всячески задерживала расследование в течение трех лет и в какой-то момент решилась на подделку документа, чтобы угодить супругу и его другу — фигуранту уголовного дела, сообщает издание.

Дело касалось умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью: двое местных жителей в ходе ссоры сломали мужчине ребра. Один из злоумышленников был другом мужа следователя.

Женщина подделала документы, что сумел заметить судья, рассматривающий уголовное дело об избиении. Приговор уже вступил в законную силу.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
Материалы по теме:
судследовательсупругисудьяфальсификатсупруга#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы