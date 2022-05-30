Незаконная свалка колес обнаружена в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге местные жители нашли близ центра города незаконную свалку покрышек. Кто-то привез колеса на улицу Кимовскую и оставил его в кустах, пишет inburg.ru.
По словам очевидцев, покрышки разбросаны по всей территории улицы. Пожилые женщины, проживающие в рядом стоящих домах, разбирают их для украшения дворов. Также очевидцы сообщают, что свалка здесь наблюдается уже довольно давно и ежедневно она разрастается.
Напомним, что складирование разных отходов в не отведенных для этого местах – нарушение закона. В тоже время региональный оператор не является органом, обязывающимся вывезти такого рода мусор, так как он несет ответственность только за вывоз твердых коммунальных отходов.