Незаконная свалка колес обнаружена в центре Екатеринбурга

Незаконная свалка колес обнаружена в центре Екатеринбурга
Незаконная свалка колес обнаружена в центре Екатеринбурга
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: inburg.ru
Свалку покрышек обнаружили уральцы на улице Кимовской в Екатеринбурге. По словам очевидцам, свалка разрастается.

В Екатеринбурге местные жители нашли близ центра города незаконную свалку покрышек. Кто-то привез колеса на улицу Кимовскую и оставил его в кустах, пишет inburg.ru.

По словам очевидцев, покрышки разбросаны по всей территории улицы. Пожилые женщины, проживающие в рядом стоящих домах, разбирают их для украшения дворов. Также очевидцы сообщают, что свалка здесь наблюдается уже довольно давно и ежедневно она разрастается.

Напомним, что складирование разных отходов в не отведенных для этого местах – нарушение закона. В тоже время региональный оператор не является органом, обязывающимся вывезти такого рода мусор, так как он несет ответственность только за вывоз твердых коммунальных отходов.

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Новости УрФО
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