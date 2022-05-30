Незаконная свалка колес обнаружена в центре Екатеринбурга

По словам очевидцев, покрышки разбросаны по всей территории улицы. Пожилые женщины, проживающие в рядом стоящих домах, разбирают их для украшения дворов. Также очевидцы сообщают, что свалка здесь наблюдается уже довольно давно и ежедневно она разрастается.