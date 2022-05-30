Тысячу боеприпасов нашли ОМОНовцы в гаражах села Филатовское

Тысячу боеприпасов нашли ОМОНовцы в гаражах села Филатовское
Тысячу боеприпасов нашли ОМОНовцы в гаражах села Филатовское
Сегодня, 13:25ПроисшествияФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
Специалисты Росгвардии обследовали более тысячи снарядов, найденных в гаражах села Филатовское.

ОМОНовцы «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали боеприпасы, которые были найдены в гараже одного из частных домов в селе Филатовское, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Выяснилось, что в гараже находились инертные снаряды калибра 125 мм. Их было 1035 штук, а также три гранаты. Находка не представляла никакой угрозы для граждан. Боеприпасы передали правоохранителям.

Специалисты Росгвардиии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на какой-либо боевой снаряд, нужно немедленно сообщить об этом полицейским. А подходить близко к находке самостоятельно нельзя.

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Новости УрФО
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