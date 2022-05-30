Участник драки на Вторчерметев Екатеринбурге рассказал подробности конфликта

Участник драки на Вторчерметев Екатеринбурге рассказал подробности конфликта
Участник драки на Вторчерметев Екатеринбурге рассказал подробности конфликта
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: pixabay.com
Один из конфликтующих на Вторчерметев Екатеринбурге рассказал, из-за чего подрался с другом.

Участник драки на Вторчермете рассказал подробности конфликта, произошедшего в дневное время 29 мая, пишет Е1.

Выяснилось, что конфликтующие - бывшие военные. Один из ВДВ, а второй – ветеран Чечни. Спор разгорелся в автобусе и окончился дракой, в ходе которой один получил сотрясение мозга.

Мы встретились с парнями-военными, выпили немного. Сели в маршрутку, впереди сидели четверо южан, они начали цепляться, и мой друг пошел с ними разбираться,рассказал один из конфликтующих.

Затем он вступился за мигрантов перед другом, потому что не любит споры. Друг обиделся, и когда оба вышли из транспорта, произошла драка. Вскоре приятели помирились.

Сюжеты:
Новости УрФО
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