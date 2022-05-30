Выпивший кузбассец оделся в платье для поимки педофила

Выпивший кузбассец оделся в платье для поимки педофила
Выпивший кузбассец оделся в платье для поимки педофила
Сегодня, 20:45ПроисшествияФото: 1MI
Пьяного местного жителя, расхаживавшего в женской одежде, поймали в Киселевске Кемеровской области.

Подозрительный мужчина, нарядившийся в платье и колготки и сделавший накладной бюст из воздушных шаров, был замечен проезжающими автомобилистами возле трассы. Они остановились, скрутили странного субъекта и вызвали полицию.

Прибывшим полицейским ряженый мужчина сообщил, что оделся так, чтоб выследить, приманить и обезвредить орудующего в городе маньяка.

Правоохранители установили, что, помимо вызывающего переодевания никаких правонарушений и, тем более, преступлений он не совершал. Чудачившего гражданина увезли родные, сообщает РИА «Новости».

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