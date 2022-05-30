Выпивший кузбассец оделся в платье для поимки педофила

Подозрительный мужчина, нарядившийся в платье и колготки и сделавший накладной бюст из воздушных шаров, был замечен проезжающими автомобилистами возле трассы. Они остановились, скрутили странного субъекта и вызвали полицию.
Прибывшим полицейским ряженый мужчина сообщил, что оделся так, чтоб выследить, приманить и обезвредить орудующего в городе маньяка.
Правоохранители установили, что, помимо вызывающего переодевания никаких правонарушений и, тем более, преступлений он не совершал. Чудачившего гражданина увезли родные, сообщает РИА «Новости».