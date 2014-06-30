Ночью в Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля по проспекту Строителей (ФОТО)

Ольга уточняет, что, возможно, это был поджог, хотя обстоятельства еще предстоит выяснить. В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что в 3:03 минут в дежурную часть поступило сообщение о пожаре по проспекту Строителей, дом №11.