Ночью в Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля по проспекту Строителей (ФОТО)
30 июня 2014, 09:30Происшествия
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Пользовательница Ольга, обратившаяся в редакцию TagilCity.ru, рассказала о том, что сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар – сгорели два автомобиля в центре города.
Ольга уточняет, что, возможно, это был поджог, хотя обстоятельства еще предстоит выяснить. В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что в 3:03 минут в дежурную часть поступило сообщение о пожаре по проспекту Строителей, дом №11.
Сгорели салон и моторный отсек автомобилей Renault Megan и Opel Corsa, кроме того, поврежден кузов и салон автомобиля Honda Jazz. Ольга рассказала, что последний стоял между сгоревшими автомобилями.
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 3:18 пожар удалось полностью ликвидировать.
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Фото из группы «Типичный Тагильчанин»
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