Один миллион рублей за поимку убийцы пенсионерок. Полиция вновь обращается к тагильчанам (ФОТО, ВИДЕО)

На городском портале TagilCity.ru уже выходили публикации по этому поводу, однако, полиция в очередной раз обращается к тагильчанам. Материалами уголовного дела установлено, что преступления совершались в период 2011-2012 годов, всего было совершено более 30 убийств женщин престарелого возраста, по которым подозреваемым может оказаться одно лицо. Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах – «хрущевках» женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата потерпевшей.

Поражает и то, что, по мнению следователей, похищение имущества после убийства старушек, не являлось приоритетным. То есть можно говорить о действиях настоящего маньяка. В настоящее время указанные особо тяжкие преступления остаются нераскрытыми. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого.

В ходе анализа уголовных дел установлено, что предполагаемое лицо, совершившее указанные убийства, обладает рядом психолого-криминалистических качеств:

мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;

среднего роста (около 175 см);

худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;

городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;

имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;

имеет криминальный опыт;

образование – среднее.

Исходя из указанных примет, а также с учетом имеющихся видеоматериалов с камер наружного наблюдения, органами следствия составлен композиционный портрет подозреваемого. Следствие также располагает видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, имеется фоторобот данного лица, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.

В связи с тем, что в настоящее время подозреваемый не установлен, следственное управление СК России по Свердловской области обращается с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлении и (или) о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию по телефону «02», служебному телефону ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу 8(831)438-20-06, а также по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-71-85 (руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Свердловской области).

Обращаем внимание представителей средств массовой информации и общественности на то, что органы Следственного комитета официально обращаются к населению за содействием в установлении личности неизвестного мужчины, в том числе за материальное вознаграждение, а также на условиях конфиденциальности.

Лицу, информация которого поможет следствию в установлении личности преступника, будет выплачена денежная сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.