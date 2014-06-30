Тагильчанин ищет очевидцев субботнего ДТП на Вагонке (ФОТО)

Авария произошла около 15:00. В синий автомобиль Volkswagen влетел серебристый Ford, а после этого Volkswagen слегка зацепил Ладу.

Пострадавший автовладелец рассказывает, что, когда он стоял на красном сигнале светофора на перекресте Вагоностроителей-Тимирязева, в его автомобиль Volkswagen сзади влетел Ford.

Машину откинуло вперед на Lada. Тормозов слышно не было, тормозного пути на асфальте тоже не нашли. Позже с ГАИ выяснили, что на 6 метров вперед отбросило мою машину. Ford стоял почти на корпус впереди от места столкновения.

Говорит, что повезло – никого не зацепили с правой полосы. Среди свидетелей аварии – Газель №50, но его номер никто не запомнил.

Сергей обращается к свидетелям аварии с просьбой предоставить видеозапись с регистратора в личные сообщения.