В Нижнем Тагиле утонула девочка, когда ее мать отвлеклась на выпивку
По данным следствия, вечером 27 июня 2014 года 26-летняя женщина с друзьями находилась на берегу реки Тагил. Все это время рядом находились пятеро детей: трое из них (в том числе, полуторагодовалая девочка) — дети подозреваемой, а также ее племянница и дочь подруги.
Примерно около 21:00 полуторагодовалая девочка пропала из виду. Тут же мать ребенка вместе со своей подругой отправились искать ее. И примерно в 20 метрах от того места, где они отдыхали, подруга нашла тело девочки, находившееся в воде.
Тело умершей девочки исследуют эксперты, чтобы установить точную причину смерти (согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девочки, по внешним признакам, наступила от утопления в воде).
В отношении матери погибшей девочки следователи Нижнего Тагила возбудили уголовное дело, она подозревается в причинении смерти по неосторожности. Необходимо также отметить, что в ходе расследования уголовного дела действиям подозреваемой будет даваться правовая оценка, в том числе, и по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
© 66.ru