В Нижнем Тагиле утонула девочка, когда ее мать отвлеклась на выпивку

Примерно около 21:00 полуторагодовалая девочка пропала из виду. Тут же мать ребенка вместе со своей подругой отправились искать ее. И примерно в 20 метрах от того места, где они отдыхали, подруга нашла тело девочки, находившееся в воде.

Тело умершей девочки исследуют эксперты, чтобы установить точную причину смерти (согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девочки, по внешним признакам, наступила от утопления в воде).