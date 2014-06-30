В Свердловской области парень покончил жизнь самоубийством, врезавшись в жилой дом (ФОТО)
30 июня 2014, 13:40Происшествия
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Как установили инспекторы ГИБДД, 29 июня 2014 года, около 03:00 молодой человек поругался с супругой 1985 года рождения. В ходе ссоры он заявил, что готов покончить жизнь самоубийством, после чего сел за руль принадлежащего ей автомобиля «Lifan Breez».
Спустя несколько минут в дежурную часть полиции города Асбеста поступило сообщение о том, что вышеуказанный автомобиль врезался в многоквартирный жилой дом по адресу улица Лесная, д. 3/1. Водитель, управлявший иномаркой, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб.
Сейчас дознаватели устанавливают, был ли погибший трезв на момент аварии, и стала ли ссора с супругой (они состояли в официальном браке), действительно такой для него тяжелой. Через две недели, 15 июля, молодому человеку исполнилось бы 22 года.
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