В Свердловской области парень покончил жизнь самоубийством, врезавшись в жилой дом (ФОТО)

Спустя несколько минут в дежурную часть полиции города Асбеста поступило сообщение о том, что вышеуказанный автомобиль врезался в многоквартирный жилой дом по адресу улица Лесная, д. 3/1. Водитель, управлявший иномаркой, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб.

Сейчас дознаватели устанавливают, был ли погибший трезв на момент аварии, и стала ли ссора с супругой (они состояли в официальном браке), действительно такой для него тяжелой. Через две недели, 15 июля, молодому человеку исполнилось бы 22 года.