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5-месячная девочка умерла на руках медиков в больнице города Нижние Серги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5-месячная девочка умерла на руках медиков в больнице города Нижние Серги

30 июня 2016, 14:25Происшествия
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