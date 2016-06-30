5-месячная девочка умерла на руках медиков в больнице города Нижние Серги

О трагедии сообщает портал URA.RU. Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня в городской больнице Нижних Серег. Со слов родственников погибшего ребенка, ранним утром мама девочки проснулась, услышав затрудненное дыхание дочери.

К 5 утра родители, вместе с больным младенцем прибыли в городскую больницу. Дежурный врач, осмотрев ребенка, направил ее в педиатрическое отделение. В 6:30 утра у маленькой пациентки взяли кровь на анализ и сделали рентген легких. Результат анализа крови показал повышенное содержание лимфоцитов и лейкоцитов, что может служить признаком воспалительных процессов в организме, а показатель свертываемости крови был практически на ноле. По словам доктора, такой результат при отсутствии обезвоживания организма (то есть без случаев рвоты и диареи), может быть сигналом о внутреннем кровотечении.

В 8 утра у врача, принявшего ребенка, заканчивалось дежурство, и он неоднократно предпринимал безуспешные попытки дозвониться до своей сменщицы.

Бабушка погибшей девочки вспоминает, что заведующая педиатрическим отделением, которая должна была сменить дежурного врача в день трагедии, появилась на рабочем месте около 9 утра. Врач, ознакомившись с результатами анализа крови, сделала заключение о том, что у ребенка ангина и отказала родным девочки в вызове докторов из областной больницы Екатеринбурга. По назначению заведующей отделением, младенцу была сделана инъекция димедрола, после которой девочку стошнило. После этого доктор направила родителей вместе с больным ребенком в палату, посоветовав обеспечить ребенку атмосферу покоя. Сама же она покинула медицинское учреждение.

В 11 часов ребенку поставили капельницу с физраствором. Медсестра увидев, что состояние ребенка ухудшается, попыталась дозвониться до заведующей отделением, однако та не брала трубку. Вызванный к младенцу дежурный врач, диагностировала у ребенка сопор (состояние угнетенного сознания, когда у больного сохраняется только рефлекторная деятельность) и отек головы. Женщина отправила реанимобиль за заведующей отделением. Прибывшая примерно через 40 минут заведующая экстренно направила младенца в реанимацию, но, по словам реаниматологов, было уже слишком поздно. Ребенка отключили от аппарата жизнеобеспечения прямо на глазах у матери.

Докторов из областной больницы все же вызвали. Однако когда они прибыли в Нижние Серги, 5-месячная девочка уже была мертва. По словам екатеринбургских медиков, девочку можно было спасти, если бы к ним обратились утром.

В данный момент родственники погибшей обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку обстоятельств гибели ребенка. По словам родителей, им даже не давали возможности ознакомиться с медицинской документацией. Точная причина смерти младенца станет известна после проведения гистологического исследования. Родители погибшей настояли на том, чтобы вскрытие было проведено врачами из Екатеринбурга.

По данному случаю Нижнесергинским межрайонным следственным возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, ч.2 ст.109 УК РФ.