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Грабитель выхватил сумку у жительницы Нижнего Тагила: за ущерб в 4 тысячи рублей ему грозит 4 года тюрьмы
Сюжеты:
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Грабитель выхватил сумку у жительницы Нижнего Тагила: за ущерб в 4 тысячи рублей ему грозит 4 года тюрьмы

30 июня 2016, 11:05Происшествия
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