Грабитель выхватил сумку у жительницы Нижнего Тагила: за ущерб в 4 тысячи рублей ему грозит 4 года тюрьмы

В отдел полиции по телефону обратилась женщина, рассказав, что ее ограбили. Когда она шла из магазина, к ней подбежал мужчина и, выхватив из рук сумку и пакет с продуктами, скрылся. Это произошло около дома № 12 по улице Ломоносова. Свой ущерб потерпевшая оценила в 4 тысячи рублей. Она предоставила сотрудникам описание мужчины.

Взяв с собой женщину, полицейские отправились патрулировать ближайшие к месту происшествия улицы.

Организованные действия экипажа полицейских принесли результат. Через несколько часов злоумышленник был найден. При нем были найдены продукты и вещи, которые принадлежали женщине. Задержанный уже успел их разложить по карманам. Преступником оказался ранее судимый, нигде не работающий 38-летний житель, проживающий в районе Выи.

Преступление, совершенное мужчиной, квалифицируется как открытое хищение чужого имущества и предусматривает наказание – до 4-х лет лишения свободы. В отделе полиции № 16 задержанный признался в совершенном преступлении и дал показания. Вещи и продукты, похищенные им, сотрудники полиции вернули пострадавшей.