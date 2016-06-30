Количество жертв теракта в аэропорту Стамбула достигло 42, более 240 человек получили ранения (ВИДЕО)

Известно, что в числе пострадавших от действий террористов оказался россиянин, житель Тюмени. По оценке турецких врачей, он находится в стабильном состоянии.

Кроме того, издание Lenta.ru, опубликовано видео с последствиями теракта. На кадрах видны повреждение здания, лежащие тела погибших и работа медицинских работников, оказывающих помощь пострадавшим.

Сотрудники полиции, работающие в аэропорту «Ататюрк», установили личности троих террористов. Только один из них является гражданином Турции, остальные – иностранцы. По предварительной информации, ответственность за это происшествие возложена на террористическую организацию ИГИЛ, деятельность которой запрещена в нашей стране. На данный момент работа воздушной гавани возобновлена в штатном режиме.