Количество жертв теракта в аэропорту Стамбула достигло 42, более 240 человек получили ранения (ВИДЕО)
Вечером 28 июня в залах прилета международных и внутренних рейсов аэропорта «Ататюрк» в Стамбуле прогремело 3 взрыва. В настоящее время число погибших во время террористического акта достигло 42 человек, в том числе 13 иностранцев. Еще 240 человек получили различные ранения.
Известно, что в числе пострадавших от действий террористов оказался россиянин, житель Тюмени. По оценке турецких врачей, он находится в стабильном состоянии.
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Кроме того, издание Lenta.ru, опубликовано видео с последствиями теракта. На кадрах видны повреждение здания, лежащие тела погибших и работа медицинских работников, оказывающих помощь пострадавшим.
Видео с сайта Lenta.ru
Сотрудники полиции, работающие в аэропорту «Ататюрк», установили личности троих террористов. Только один из них является гражданином Турции, остальные – иностранцы. По предварительной информации, ответственность за это происшествие возложена на террористическую организацию ИГИЛ, деятельность которой запрещена в нашей стране. На данный момент работа воздушной гавани возобновлена в штатном режиме.
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