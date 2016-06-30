Рабочие обнаружили снаряд в фасаде жилого дома в Екатеринбурге: жильцов эвакуировали

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в 12 часов 10 минут 29 июня. К жилому дому, в котором был обнаружен снаряд, выехали сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. Жильцов здания эвакуировали.

После проведения необходимых исследований, специалисты по взрывным устройствам сделали вывод, что находка, представляющая собой фрагмент гильзы 10,5 сантиметров в диаметре и около 8 миллиметров в высоту, не представляет никакой опасности. По предположению сотрудников полиции, снаряд использовали для укрепления фундамента.

После заключения взрывотехников о безопасности находки, эвакуированные жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.