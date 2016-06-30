Рабочие обнаружили снаряд в фасаде жилого дома в Екатеринбурге: жильцов эвакуировали
30 июня 2016, 11:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Потенциально опасная находка была обнаружена в ходе работ по восстановлению фундамента двухэтажного жилого дома, расположенного в микрорайоне Уралмаш в городе Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в 12 часов 10 минут 29 июня. К жилому дому, в котором был обнаружен снаряд, выехали сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. Жильцов здания эвакуировали.
После проведения необходимых исследований, специалисты по взрывным устройствам сделали вывод, что находка, представляющая собой фрагмент гильзы 10,5 сантиметров в диаметре и около 8 миллиметров в высоту, не представляет никакой опасности. По предположению сотрудников полиции, снаряд использовали для укрепления фундамента.
После заключения взрывотехников о безопасности находки, эвакуированные жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей