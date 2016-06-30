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Рабочие обнаружили снаряд в фасаде жилого дома в Екатеринбурге: жильцов эвакуировали
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочие обнаружили снаряд в фасаде жилого дома в Екатеринбурге: жильцов эвакуировали

30 июня 2016, 11:30Происшествия
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