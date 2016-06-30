Рецидивист и его любовница пытались спрятать труп, но попались на глаза полиции Арамиля
Инцидент произошёл в Свердловской области в городе Арамиль в ночь на 12 июня.
Двое ранее незнакомых мужчин, выяснивших, что отбывали заключение в одной колонии, совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент застолья гость начал оказывать знаки внимания сожительнице хозяина, уроженке посёлка Большой Исток 1991 г.р.
Возникший между мужчинами конфликт перерос в драку, закончившуюся убийством гостя. О результатах конфликта кто-то из граждан сообщил в полицию. Выехавшие по вызову оперативники, зайдя в подъезд, увидели там мужчину и женщину. Пара тащила по лестницам труп. Заметив полицейских, пара бросила тело и закрылась в квартире.
Дом немедленно был оцеплен. Мужчина с сожительницей пытались сбежать через балкон, но были задержаны сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. 35-летний ранее судимый мужчина заключён под стражу, расследование продолжается, сообщает Следственный отдел СК РФ по городу Сысерть.
© Эрик Х., TagilCity.ru