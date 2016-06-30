Водитель «Лада Гранта» погиб в результате ДТП в Свердловской области (ФОТО)
30 июня 2016, 14:50Происшествия
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30 июня в 3:30 на 65-м километре автотрассы ЕКАД произошло ДТП со смертельным исходом.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению отделения пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга, машина двигалась в сторону Екатеринбурга из пос. Медный. Водитель по неизвестной причине совершил съезд с дороги, в результате чего машина перевернулась.
Автомобиль получил значительные механические повреждения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что 50-летний водитель имеет 14-летний водительский стаж.
Обстоятельства аварии выясняются следователями.
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