Железнодорожный состав протаранил ограждение и грузовик в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 июня 2016, 18:20ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня днем, в 13:30, в Нижнем Тагиле поезд снес железнодорожное ограждение, а затем врезался в грузовой автомобиль Volvo. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись.
Сюжеты: Нижний Тагил
Грузовик направлялся на погрузку на территории металлобазы «Дунитовая». В это время тепловоз с вагонами двигался задним ходом. Он протаранил ограждение металлобазы и столкнулся с грузовиком. Удар пришелся мимо кабины автомобиля.
Как сообщает ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля Volvo был травмирован. Врачи отправили его в больницу Нижнего Тагила с диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма. О состоянии машиниста тепловоза не сообщается.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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