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Железнодорожный состав протаранил ограждение и грузовик в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Железнодорожный состав протаранил ограждение и грузовик в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 июня 2016, 18:20ПроисшествияДенис Таратонов
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