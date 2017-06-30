38-летняя жительница Карпинска покончила с собой из-за угрозы лишения водительских прав
30 июня 2017, 14:30Происшествия
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Лишение водительских прав стало для автоледи непереносимым известием: автоледи из Карпинска покончила с собой.
Мать двоих детей, местная жительница Карпинска, была задержана нетрезвой, когда находилась за рулем своего автомобиля. Автоледи был выписан штраф за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения в размере 30 000 рублей.
Кроме этого, женщине грозило лишение прав управления автомобилем. После такого известия Юлия закрылась в своем автомобиле и покончила с собой, сообщает РИА URA.RU.
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