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38-летняя жительница Карпинска покончила с собой из-за угрозы лишения водительских прав
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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38-летняя жительница Карпинска покончила с собой из-за угрозы лишения водительских прав

30 июня 2017, 14:30Происшествия
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