Двое жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении денег у тяжелобольных детей
30 июня 2017, 12:00Происшествия
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В Екатеринбургском суде начинаются слушания по делу о хищении мошенническим путем денежных средств, предназначенных для лечения детей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает «Комсомольская Правда», перед судом предстанут двое мужчин, которые, являлись сотрудниками оператора связи, внесли изменения в данные абонентов счетов и мошенническим путем вывели 22 000 рублей. Эти деньги предназначались на лечение детей. Обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.
Санкция по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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