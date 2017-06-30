Двое жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении денег у тяжелобольных детей

Как сообщает «Комсомольская Правда», перед судом предстанут двое мужчин, которые, являлись сотрудниками оператора связи, внесли изменения в данные абонентов счетов и мошенническим путем вывели 22 000 рублей. Эти деньги предназначались на лечение детей. Обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.