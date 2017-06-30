Избитый монтировкой на глазах у детей в центре Нижнего Тагила находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой (ФОТО, ВИДЕО)

На данный момент мужчина находится в больнице. Обвинения в адрес подозреваемого будут зависеть от тяжести состояния пострадавшего рассказали пресс-группе полиции.

По данным Валерия Горелых, у избитого тагильчанина диагностирована открытая черепно-мозговая травма, он находится в реанимации ГКБ №1 и врачи стараются сохранить ему жизнь.