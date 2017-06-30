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Избитый монтировкой на глазах у детей в центре Нижнего Тагила находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой (ФОТО, ВИДЕО)
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Избитый монтировкой на глазах у детей в центре Нижнего Тагила находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой (ФОТО, ВИДЕО)

30 июня 2017, 12:00ПроисшествияАлександра Логинова
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