Избитый монтировкой на глазах у детей в центре Нижнего Тагила находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня 2017, 12:00ПроисшествияАлександра Логинова
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В полиции Нижнего Тагила сообщили, что пострадавший накануне мужчина находится в больнице, его состояние достаточно тяжелое.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент мужчина находится в больнице. Обвинения в адрес подозреваемого будут зависеть от тяжести состояния пострадавшего рассказали пресс-группе полиции.
По данным Валерия Горелых, у избитого тагильчанина диагностирована открытая черепно-мозговая травма, он находится в реанимации ГКБ №1 и врачи стараются сохранить ему жизнь.
Сейчас в городе проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск мужчины, который избил монтировкой 27-летнего тагильчанина монтировкой на глазах у детей вечером 29 июня в центре Нижнего Тагила. Уже установлена личность нападавшего: это мужчина 1988 года рождения. Нападение произошло после совместного застолья.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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