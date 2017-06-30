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Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)

30 июня 2017, 19:35Происшествия
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