Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)

С серьезной черепно-мозговой травмой пострадавший был доставлен в нейро-хирургическое отделение городской больницы №1. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Сотрудники отделения полиции №18 после проведения оперативных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого в жестоком избиении. Им оказался 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за причинение телесных повреждений различной степени тяжести, а также за оскорбление сотрудников правоохранительных органов.

Он уже дал признательные показания. Также задержанный пояснил, что причиной его агрессивного поведения стало словесное оскорбление, высказанное в его адрес потерпевшим.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, в соответствии со статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.