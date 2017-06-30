Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)
Нижнетагильские полицейские задержали по горячим следам участника пьяной компании, избившего монтировкой своего знакомого.
Напомним, 29 июня в центре Нижнего Тагила молодой мужчина жестоко избил своего собутыльника, 27-летнего молодого человека.
С серьезной черепно-мозговой травмой пострадавший был доставлен в нейро-хирургическое отделение городской больницы №1. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Сотрудники отделения полиции №18 после проведения оперативных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого в жестоком избиении. Им оказался 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за причинение телесных повреждений различной степени тяжести, а также за оскорбление сотрудников правоохранительных органов.
Он уже дал признательные показания. Также задержанный пояснил, что причиной его агрессивного поведения стало словесное оскорбление, высказанное в его адрес потерпевшим.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, в соответствии со статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.
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