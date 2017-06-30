Молодому человеку отрезало голову грузовым поездом в Екатеринбурге

Как сообщает Е1 , машинист грузового поезда увидел молодого человека, лежащего на рельсах. Мужчина подавал звуковые сигналы, предпринял экстренное торможение, но не смог избежать наезда .

Сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на установление причин инцидента. Криминала в произошедшем, вероятнее всего, нетпояснили в СУ СК РФ на транспорте.