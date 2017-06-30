Молодому человеку отрезало голову грузовым поездом в Екатеринбурге
30 июня 2017, 09:00Происшествия
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Молодой человек погиб в Екатеринбурге на ж/д путях.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, машинист грузового поезда увидел молодого человека, лежащего на рельсах. Мужчина подавал звуковые сигналы, предпринял экстренное торможение, но не смог избежать наезда.
Личность погибшего установлена. Это местный житель 1994 г.р.
Сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на установление причин инцидента. Криминала в произошедшем, вероятнее всего, нетпояснили в СУ СК РФ на транспорте.
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