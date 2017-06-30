Почти 10 лет потребовалось следователям Ивделя на раскрытие убийства пенсионера

В сентябре 2007 года троица проникла в квартиру, где проживал 68-летний мужчина. Они «выбили» из пенсионера информацию о том, где он хранит деньги. После этого они украли у пожилого мужчины 30 тысяч рублей.

Покидая чужое жилище, один из преступников - 44-летний мужчина - из личной неприязни убил старика. Все скрылись с места происшествия.

Изначально следователи не могли раскрыть данное преступление. Однако позже, в ходе изучения информации по делам прошлых лет, разбой и убийство 68-летнего жителя Ивделя были раскрыты. Все преступники был установлены с октября 2016 по апрель 2017 года. Дело было передано в суд, передает СК РФ по региону.