Почти 10 лет потребовалось следователям Ивделя на раскрытие убийства пенсионера
30 июня 2017, 08:30Происшествия
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В Ивделе под суд отправятся местные жители - 40, 43 и 44 лет, которых обвиняют в убийстве и разбою по предварительному сговору. Преступление было совершено почти 10 лет назад.
В сентябре 2007 года троица проникла в квартиру, где проживал 68-летний мужчина. Они «выбили» из пенсионера информацию о том, где он хранит деньги. После этого они украли у пожилого мужчины 30 тысяч рублей.
Покидая чужое жилище, один из преступников - 44-летний мужчина - из личной неприязни убил старика. Все скрылись с места происшествия.
Изначально следователи не могли раскрыть данное преступление. Однако позже, в ходе изучения информации по делам прошлых лет, разбой и убийство 68-летнего жителя Ивделя были раскрыты. Все преступники был установлены с октября 2016 по апрель 2017 года. Дело было передано в суд, передает СК РФ по региону.
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