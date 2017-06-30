Пьяный житель Каменска-Уральского пытался зарезать свою сожительницу
30 июня 2017, 10:00Происшествия
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В Каменске-Уральском мужчина пытался зарезать свою подругу.
29 июня в скорую Каменска-Уральского поступил вызов. Сообщалось, что требуется срочная помощь женщине с ножевым ранением.
Как пишет KU66.RU, прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей проникающее ножевое ранение с повреждением печени. Женщина была госпитализирована. На место ЧП выехали правоохранители, которые задержали ее сожителя.
По предварительной информации, мужчина и женщина распивали спиртные напитки, а потом поссорились. Мужчина нанес своей подруге ножевое ранение.
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