Пьяный житель Каменска-Уральского пытался зарезать свою сожительницу

29 июня в скорую Каменска-Уральского поступил вызов. Сообщалось, что требуется срочная помощь женщине с ножевым ранением.

Как пишет KU66.RU, прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей проникающее ножевое ранение с повреждением печени. Женщина была госпитализирована. На место ЧП выехали правоохранители, которые задержали ее сожителя.

По предварительной информации, мужчина и женщина распивали спиртные напитки, а потом поссорились. Мужчина нанес своей подруге ножевое ранение.