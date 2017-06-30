Суд в Екатеринбурге решает вопрос об аресте подозреваемых в коррупционном преступлении сотрудников ГУ МВД
30 июня 2017, 18:05Происшествия
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По ходатайству следователей УФСБ Свердловской области в уральской столице рассматривается вопрос об аресте четверых сотрудников свердловского полицейского главка, которые подозреваются в превышении должностных полномочий.
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После обысков, проведенных 27 июня сотрудниками регионального УФСБ, четверо сотрудников УЭБиПК были задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях По имеющимся данным, подозреваемые убедили одного из предпринимателей спровоцировать сотрудника Росприроднадзора на вымогательство взятки, сообщает «Уралинформбро».
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