Суд в Екатеринбурге решает вопрос об аресте подозреваемых в коррупционном преступлении сотрудников ГУ МВД

После обысков, проведенных 27 июня сотрудниками регионального УФСБ, четверо сотрудников УЭБиПК были задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях По имеющимся данным, подозреваемые убедили одного из предпринимателей спровоцировать сотрудника Росприроднадзора на вымогательство взятки, сообщает «Уралинформбро».