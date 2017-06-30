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Суд в Екатеринбурге решает вопрос об аресте подозреваемых в коррупционном преступлении сотрудников ГУ МВД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд в Екатеринбурге решает вопрос об аресте подозреваемых в коррупционном преступлении сотрудников ГУ МВД

30 июня 2017, 18:05Происшествия
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