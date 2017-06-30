Такси и иномарка столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Столкнулись автомобиль службы «Такси Везет» и автомобиль марки «Opel».

По предварительным данным, пострадавших в ДТП пассажиров нет.

Авария произошла около 12 часов местного времени, сообщили редакции TagilCity.ru в дежурной части ГИБДД.

У такси сильно разбита передняя часть машины, иномарка стоит у трамвайных путей. Движение в сторону центра затруднено рассказал редакции очевидец.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Детали происшествия станут известны позднее.