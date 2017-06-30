Такси и иномарка столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 июня 2017, 16:25ПроисшествияИрина Анисимова
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На Восточном шоссе Нижнего Тагила произошло дорожно-транспортное происшествие. Серьезно пострадали 2 транспортных средства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Столкнулись автомобиль службы «Такси Везет» и автомобиль марки «Opel».
По предварительным данным, пострадавших в ДТП пассажиров нет.
Авария произошла около 12 часов местного времени, сообщили редакции TagilCity.ru в дежурной части ГИБДД.
У такси сильно разбита передняя часть машины, иномарка стоит у трамвайных путей. Движение в сторону центра затруднено рассказал редакции очевидец.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Детали происшествия станут известны позднее.
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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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