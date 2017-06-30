Такси перевернулось в центре Нижнего Тагила после столкновения с ГАЗелью (ФОТО)

Вечером, около 20 часов водитель на ГАЗели, следуя по правой полосе односторонней улицы, по какой-то причине начал поворачивать налево, в сторону Газетной. В этот момент с ГАЗелью столкнулась Lada Kalina, следовавшая попутно.

Сообщается, что никто в аварии не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС, водители давали объяснения по поводу случившегося, передает АН «Между строк».

Напомним, 25 мая на этом же перекрёстке водитель ГАЗели устроил ДТП, совершая поворот с правой полосы налево.