Такси перевернулось в центре Нижнего Тагила после столкновения с ГАЗелью (ФОТО)
30 июня 2017, 07:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На пересечении улиц Пархоменко и Циолковского в Нижнем Тагиле 29 июня произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников аварии перевернулся.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером, около 20 часов водитель на ГАЗели, следуя по правой полосе односторонней улицы, по какой-то причине начал поворачивать налево, в сторону Газетной. В этот момент с ГАЗелью столкнулась Lada Kalina, следовавшая попутно.
Сообщается, что никто в аварии не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС, водители давали объяснения по поводу случившегося, передает АН «Между строк».
Напомним, 25 мая на этом же перекрёстке водитель ГАЗели устроил ДТП, совершая поворот с правой полосы налево.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: АН «Между строк»
© TagilCity.ru
городСвердловская областьРоссиядорогатранспортпроисшествиеавтопархоменкодтпавтопроисшествияперекрестокгрузовые автомобилигазельциолковского
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей