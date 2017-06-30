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Житель Удмуртии из-за денег убил своего друга из Екатеринбурга с помощью утюга, ножей и бутылки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Удмуртии из-за денег убил своего друга из Екатеринбурга с помощью утюга, ножей и бутылки

30 июня 2017, 17:05Происшествия
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