Житель Удмуртии из-за денег убил своего друга из Екатеринбурга с помощью утюга, ножей и бутылки

1 декабря 2016 года 27-летний житель Удмуртской Республики приехал к своему другу в Екатеринбург занять денег. Об этом мужчины договаривались заранее. Сели за стол, выпили, а когда дело дошло до денег, то екатеринбуржец сообщил своему гостю, что не будет давать денег другу.

Тогда злоумышленник напал на молодого человека, отказавшего ему, и с помощью двух ножей, стеклянной бутылки из-под алкоголя и утюга до смерти избил мужчину.

Поняв, что совершил убийство, молодой человек ушел из квартиры, спрятал окровавленную одежду в одном из дворов, но после вернулся обратно. Он вынес из квартиры золотые украшения, часть из которых сдал в ломбард, и уехал домой, в Удмуртию. С помощью оперативно-следственных действий преступник был установлен и задержан.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима, а также к выплате компенсации за преступление в размере 500 000 рублей. Судом постановлено взыскать с него материальный ущерб, сообщает «Вечерний Екатеринбург».