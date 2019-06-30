Свердловчанин погиб в ДТП с участием лося
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 30 июня на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
На 35-м километре автодороги водитель Daewoo врезался в вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы, лось погиб.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По предварительной версии, столкновение произошло из-за несоблюдения водителем скоростного режима.
В Госавтоинспекции отметили, что с начала года в Березовском произошло четыре ДТП, связанных с наездом на животных.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей