Свердловчанин погиб в ДТП с участием лося

На 35-м километре автодороги водитель Daewoo врезался в вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы, лось погиб.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала года в Березовском произошло четыре ДТП, связанных с наездом на животных.