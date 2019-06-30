В Екатеринбурге при столкновении легковушки и двух грузовиков погибли два человека
Сегодня, 22:20ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла днём 30 июня на 17-м километре ЕКАД. Участниками смертельного ДТП стали Lada Priora и два грузовых автомобиля. Люди, находящиеся в отечественной легковушку погибли до приезда скорой помощи, сообщает E1.
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По предварительным данным один из грузовиков сломался, а другой остановился для того, чтобы оказать помощь. В этот момент в фуру въехала Lada Priora, которая от удара опрокинулась на бок и врезалась в другой грузовик. В ГИБДД считают, что водитель превысил скорость движения и не справился с управлением.
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В аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Lada. Их личности сейчас устанавливает дорожная полиция.
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