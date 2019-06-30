В Екатеринбурге при столкновении легковушки и двух грузовиков погибли два человека

По предварительным данным один из грузовиков сломался, а другой остановился для того, чтобы оказать помощь. В этот момент в фуру въехала Lada Priora, которая от удара опрокинулась на бок и врезалась в другой грузовик. В ГИБДД считают, что водитель превысил скорость движения и не справился с управлением.