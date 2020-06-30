На улицах Нижнего Тагила появились баннеры в честь 100-летия танкостроения
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: пресс-служба УВЗ
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В Нижнем Тагиле на улицах в разных районах города появились рекламные щиты с изображением боевых машин Уралвагонзавода в честь юбилея танкостроения, сообщает пресс-служба УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, напоминание о юбилее Танкпрома транслируется на трех мультимедийных экранах, расположенных возле Дома быта «Эра», над трибуной на Театральной площади, а также у проходной Уралвагонзавода.
На баннерах представлены достижения предприятия в области танкостроения, например, танк Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор» и другие. На каждом баннере есть специальный QR-код, позволяющий быстро перейти на страницу с техникой проекта «УВЗ.Танкпром» в социальных сетях.
Данный проект был реализован совместно с администрацией города. Предприятие придумало дизайн и распечатало плакаты, а муниципалитет помог с размещением.
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