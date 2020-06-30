На улицах Нижнего Тагила появились баннеры в честь 100-летия танкостроения

Кроме того, напоминание о юбилее Танкпрома транслируется на трех мультимедийных экранах, расположенных возле Дома быта «Эра», над трибуной на Театральной площади, а также у проходной Уралвагонзавода.

На баннерах представлены достижения предприятия в области танкостроения, например, танк Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор» и другие. На каждом баннере есть специальный QR-код, позволяющий быстро перейти на страницу с техникой проекта «УВЗ.Танкпром» в социальных сетях.