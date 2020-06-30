На Урале обвиняемых в изнасиловании девушки сотрудников ППС отпустили из-под ареста

Адвокат потерпевшей убежден, что на девушку оказывает психологическое давление факт о том, что ее насильники отныне находятся на свободе. Более того, на потерпевшую оказывается давление, считает Бушмаков, поскольку Светлана Брагина, представитель стороны защиты подсудимых, могла угрожать потерпевшей уроженке Казахстана высылкой из России, поскольку девушка не имеет регистрации.

Адвокат потерпевшей также убежден, что защита обвиняемых предпринимает усилия для того, чтобы изнасилование стало сексом по обоюдному согласию, исключая, в таком случае, состав преступления.

Напомним, 18 августа 2019 года трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции изнасиловали 22-летнюю уроженку Казахстана на ул. Чайковского в г. Екатеринбурге.