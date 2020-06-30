Сюрприз: в Нижнем Тагиле мужчина забрал забытые в банкомате деньги

В полицию обратилась 32-летняя жительница Тагилстроевского района. Она объяснила, что во время снятия средств в банкомате она забрала карту, но деньги забыла. Через некоторое время женщина вернулась обратно, но денег уже не было. Через несколько дней она решила обратиться в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба).

Оперативниками были изучены записи камер видеонаблюдения, установленные в районе банкомата. Им удалось определить подозреваемого. Молодой человек подошел к терминалу, поднес свою карту, но увидев средства решил не продолжать операцию, забрал деньги и ушел.

На вид подозреваемому около 35 лет, рост примерно 175-180 сантиметров, среднее телосложение. Он был одет в синюю куртку, спортивные черные брюки, темную обувь, а также серую кепку.