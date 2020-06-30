В Нижнем Тагиле дети устроили пикник возле железной дороги и поднялись на рельсы

Как рассказали в ведомстве, машинист грузового поезда следовал по перегону «станция Качканар — станция Именновский» и увидел, как несколько детей накладывают на рельсы камни. О данном факте он сообщил в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил.

Прибывшие на место сотрудники полиции вычислили четверых подростков, находившихся рядом с железной дорогой. Младшему — восемь лет, а старшему — 12.

Проверка показала, что дети устроили пикник рядом с железной дорогой и затем поднялись на рельсы. Двое детей решили проверить, что будет, если перед приближающимся поездом положить на рельсы камни.