В Нижнем Тагиле дети устроили пикник возле железной дороги и поднялись на рельсы
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле подростки устроили пикник рядом с железной дорогой, а потом поднялись на рельсы, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали в ведомстве, машинист грузового поезда следовал по перегону «станция Качканар — станция Именновский» и увидел, как несколько детей накладывают на рельсы камни. О данном факте он сообщил в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил.
Прибывшие на место сотрудники полиции вычислили четверых подростков, находившихся рядом с железной дорогой. Младшему — восемь лет, а старшему — 12.
Проверка показала, что дети устроили пикник рядом с железной дорогой и затем поднялись на рельсы. Двое детей решили проверить, что будет, если перед приближающимся поездом положить на рельсы камни.
С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа. Кроме того, родители привлечены к административной ответственности.
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