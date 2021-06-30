Бывшему директору завода за сокрытие 37,3 миллионов рублей назначен штраф в Камышлове

Обвиняемый, будучи директором ООО «Камышловский завод “Урализолятор”» с апреля по октябрь 2018 года, зная о наличии налоговой задолженности и долгу по страховым взносам предприятия в размере более 27 миллионов рублей, умышленно сокрыл финансовые средства свыше 37,3 миллионов рублей, за счёт которых должны произвести взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
С целью сокрытия обвиняемый решил выдавать средства из кассы предприятия, использовать расчётные счета третьих лиц и использовать расчёты с контрагентами путём заключения актов взаимозачёта.
Виновным осуждённый себя признал в полном объёме, а также раскаялся в содеянном.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в Берёзовском в июне 2021 года суд на 100 тысяч рублей оштрафовал владельца игрового автомата. 33-летний мужчина обвинялся в незаконной организации и проведении азартных игр.