Бывшему директору завода за сокрытие 37,3 миллионов рублей назначен штраф в Камышлове

Бывшему директору завода за сокрытие 37,3 миллионов рублей назначен штраф в Камышлове
Бывшему директору завода за сокрытие 37,3 миллионов рублей назначен штраф в Камышлове
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Бывшего директора завода «Урализолятор» признали виновным в сокрытии денежных средств организации и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей.

Обвиняемый, будучи директором ООО «Камышловский завод “Урализолятор”» с апреля по октябрь 2018 года, зная о наличии налоговой задолженности и долгу по страховым взносам предприятия в размере более 27 миллионов рублей, умышленно сокрыл финансовые средства свыше 37,3 миллионов рублей, за счёт которых должны произвести взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С целью сокрытия обвиняемый решил выдавать средства из кассы предприятия, использовать расчётные счета третьих лиц и использовать расчёты с контрагентами путём заключения актов взаимозачёта.

Виновным осуждённый себя признал в полном объёме, а также раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Берёзовском в июне 2021 года суд на 100 тысяч рублей оштрафовал владельца игрового автомата. 33-летний мужчина обвинялся в незаконной организации и проведении азартных игр.

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