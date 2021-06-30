Бывшему директору завода за сокрытие 37,3 миллионов рублей назначен штраф в Камышлове

Бывшего директора завода «Урализолятор» признали виновным в сокрытии денежных средств организации и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей.

Обвиняемый, будучи директором ООО «Камышловский завод “Урализолятор”» с апреля по октябрь 2018 года, зная о наличии налоговой задолженности и долгу по страховым взносам предприятия в размере более 27 миллионов рублей, умышленно сокрыл финансовые средства свыше 37,3 миллионов рублей, за счёт которых должны произвести взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. С целью сокрытия обвиняемый решил выдавать средства из кассы предприятия, использовать расчётные счета третьих лиц и использовать расчёты с контрагентами путём заключения актов взаимозачёта. Виновным осуждённый себя признал в полном объёме, а также раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, в Берёзовском в июне 2021 года суд на 100 тысяч рублей оштрафовал владельца игрового автомата. 33-летний мужчина обвинялся в незаконной организации и проведении азартных игр. К штрафу в 4,5 млн за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Первоуральска

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