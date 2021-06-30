Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову тверской суд снова отказал в УДО

Кириллу Жукову было отказано в досрочном освобождении из колонии-поселение за удар, нанесенный бойцу Росгвардии. Молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кирилла Жукова участника несогласованной акции лета 2019 года Московский районный суд Твери отказался досрочно освобождать из мест лишения свободы. Молодой человек был приговорён к трём годам заключения, пишет «РИА Новости». Удовлетворять отказался,сообщила собеседница агентства. В конце лета 2020 года Тагилстроевский районный суд уже отказывал заключённому в подобном ходатайстве. После чего Жуков был этапирован в колонию-поседение в Тверской области. По версии следствия, Кирилл Жуков находясь на несанкционированном митинге 27 июля 2019 года в Москве ударил бойца Росгвардии по шлему, в область «отчего правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания». Сам силовик в ходе слушания заявлял, что из-за нанесённого удара ремешок шлема передавил ему подбородок. А уже в начале сентября 2019 года Тверской суд города Москвы назначил Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.

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