Машину нетрезвого водителя расстреляли сотрудники ГИБДД в Красноуфимске

Машину нетрезвого водителя расстреляли сотрудники ГИБДД в Красноуфимске
Машину нетрезвого водителя расстреляли сотрудники ГИБДД в Красноуфимске
Сегодня, 13:08ПроисшествияФото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
Во время погони за пьяным водителем в Красноуфимске 29 июня сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. Мужчина проигнорировал требование инспектора об остановке, а лишь сильнее надавил на педаль газа.

О том, что нетрезвый водитель катается по Красноуфимску на отечественном автомобиле, около 04.00 во вторник, 29 июня сообщил в полицию оперативный дежурный.

Когда нарушителя попытались остановить сотрудники ДПС, он попытался скрыться, выехав на дорогу Ачит — Месягутово. Чтобы остановить транспортное средство, стражам правопорядка пришлось стрелять по колесам. В итоге на 58 километре трассы молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась.

В салоне также находились два пассажира. Один из них, 17-летний подросток, сломал ногу, прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области Е1.

В данный момент в отношении 18-летнего водителя, у которого нет прав, составлены протоколы за езду в нетрезвом виде и без удостоверения, а также многочисленные нарушения ПДД.

Напомним, пьяный уралец без прав угнал чужой автомобиль и устроил гонку с гаишниками на трассе. 24-летний угонщик был задержан под Туринском. Он пояснил полицейским, что хотел покататься.

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