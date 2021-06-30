Момент ДТП с легковушкой и автобусом попал на видео в Нижнем Тагиле

Момент ДТП с легковушкой и автобусом попал на видео в Нижнем Тагиле
Момент ДТП с легковушкой и автобусом попал на видео в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: YouTube-канал «С Тагила»
Авария случилась на перекрёстке Фрунзе — Космонавтов в Нижнем Тагиле. Этот инцидент попал на записи камер уличного видеонаблюдения.

Авария случилась на перекрёстке улиц Фрунзе — Космонавтов в Нижнем Тагиле. Этот инцидент попал на записи камер уличного видеонаблюдения.

ДТП произошло 28 июня 2021 года вечером, после 19:00. На видеозаписи с места происшествия, которая была опубликована на YouTube-канале «СТагила», видно, как пассажирский автобус не пропустил легковой автомобиль, в связи с чем произошло столкновение. У автомобиля повреждена передняя часть.

Видео:YouTube-канал «С Тагила»

Напомним, вечером 28 июня 2021 года пассажирский автобус, следовавший по 33 маршруту, столкнулся с легковым автомобилем на перекрёстке улиц Фрунзе — Космонавтов в Нижнем Тагиле. Пассажиры автобуса и водитель легковушки не пострадали.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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