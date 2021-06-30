Момент ДТП с легковушкой и автобусом попал на видео в Нижнем Тагиле

ДТП произошло 28 июня 2021 года вечером, после 19:00. На видеозаписи с места происшествия, которая была опубликована на YouTube-канале «СТагила», видно, как пассажирский автобус не пропустил легковой автомобиль, в связи с чем произошло столкновение. У автомобиля повреждена передняя часть.