Момент ДТП с легковушкой и автобусом попал на видео в Нижнем Тагиле

Авария случилась на перекрёстке улиц Фрунзе — Космонавтов в Нижнем Тагиле. Этот инцидент попал на записи камер уличного видеонаблюдения.
ДТП произошло 28 июня 2021 года вечером, после 19:00. На видеозаписи с места происшествия, которая была опубликована на YouTube-канале «СТагила», видно, как пассажирский автобус не пропустил легковой автомобиль, в связи с чем произошло столкновение. У автомобиля повреждена передняя часть.
Напомним, вечером 28 июня 2021 года пассажирский автобус, следовавший по 33 маршруту, столкнулся с легковым автомобилем на перекрёстке улиц Фрунзе — Космонавтов в Нижнем Тагиле. Пассажиры автобуса и водитель легковушки не пострадали.