Один из двух пожаров потушен в уральском заповеднике «Денежкин камень»

На севере Свердловской области в заповеднике «Денежкин Камень» ликвидирован первый пожар, начавшийся 18 июня 2021 года. Из-за молнии во время грозы горело 114,4 гектара лесных угодий.

Первый пожар, вспыхнувший в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьвы и распространившийся по площади в 63 гектара был потушен сегодня днем 30 июня 2021 года, сообщается в пресс-центре на сайте заповедника «Денежкин камень». Второй пожар площадью 51,4 гектара, вспыхнувший недалеко от первого, локализован. В его окарауливании занимаются 10 сотрудников заповедника. Напомним, ночью 18 июня 2021 года в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области вспыхнул пожар из-за молнии во время сухой грозы. Пожар начался на территории уральского заповедника «Денежкин камень»

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