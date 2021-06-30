Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале

Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале
Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Следственный комитет и полиция Свердловской области разыскивают двух человек. За причастность к убийству разыскивается Анна Шехерева. Также разыскивается свидетель преступления Александр Неуймин.

За причастность к убийству разыскивается женщина и возможный свидетель преступления - мужчина, сообщает Е1.

Фото:е1.ru

Следственный комитет и полиция Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какими-либо данными в отношении разыскиваемых с просьбой сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-07 или по линии 102 (02).

Конфиденциальность гарантируется, сообщают в СК.

Напомним, следственным отделом по Березовскому областного СКР разыскивается мужчина, который подозревается в особо тяжком преступлении.

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