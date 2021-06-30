После дождя протекла крыша в доме в посёлке Уралец

После дождя протекла крыша в доме в посёлке Уралец
После дождя протекла крыша в доме в посёлке Уралец
Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В одном из домов посёлка Уралец протекла крыша после прошедшего дождя. Вода стояла в натяжном потолке у жителей 4 этажа.

Сигнал, поступивший в Центр управления регионом, взяли под контроль специалисты. Об инциденте они сообщили в министерство строительства, сообщает ЦУР Свердловской области.

В организации сказали, что застройщик устранит дефекты за свой счёт. Крыша будет отремонтирована строителями до 5 июля 2021 года. Вместе с этими будут проводиться ремонты в квартирах с согласия каждого жильца.

Напомним, 15 июля 2020 года в Екатеринбурге в одном из домов, где проживают 65-летний мужчина и 70-летняя женщина, рухнул потолок. По словам их сына, сначала отвалилась декоративная плитка с потолка и осыпалась штукатурка, вскоре рухнули перекрытия. Проживающие в квартире пенсионеры не пострадали.

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