После дождя протекла крыша в доме в посёлке Уралец

Сигнал, поступивший в Центр управления регионом, взяли под контроль специалисты. Об инциденте они сообщили в министерство строительства, сообщает ЦУР Свердловской области.
В организации сказали, что застройщик устранит дефекты за свой счёт. Крыша будет отремонтирована строителями до 5 июля 2021 года. Вместе с этими будут проводиться ремонты в квартирах с согласия каждого жильца.
Напомним, 15 июля 2020 года в Екатеринбурге в одном из домов, где проживают 65-летний мужчина и 70-летняя женщина, рухнул потолок. По словам их сына, сначала отвалилась декоративная плитка с потолка и осыпалась штукатурка, вскоре рухнули перекрытия. Проживающие в квартире пенсионеры не пострадали.