После дождя протекла крыша в доме в посёлке Уралец

Напомним, 15 июля 2020 года в Екатеринбурге в одном из домов, где проживают 65-летний мужчина и 70-летняя женщина, рухнул потолок. По словам их сына, сначала отвалилась декоративная плитка с потолка и осыпалась штукатурка, вскоре рухнули перекрытия. Проживающие в квартире пенсионеры не пострадали.